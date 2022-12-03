广州番禺称发生疫情时企业不停产不停工

广州市番禺区委常委、常务副区长麦洁萍星期五（12月2日）说，当企业发生疫情时，会快速转运感染者和密切接触者，然后开展终末消毒，企业不停产不停工。她还说，除了高风险区域以外，目前番禺区有序恢复正常的社会面流动，同时也恢复了正常的生产生活秩序。

根据南方Plus报道，麦洁萍在广州召开的疫情防控新闻发布会上介绍，在群众密切关注的核酸检测就医方面，为了满足重点人员的检测和市民的出行需要，当天全区设置了100多个常态化的核酸检测点，一共300多个检测单元，分布在全区各个镇街农村社区，市民可以根据村社区的指引就近进行检测。

关于就医方面，医院的普通门急诊是凭绿码通行，住院病人以及陪护是凭24小时核酸检测阴性证明办理入院手续。同时，番禺区正在加快建设区级发热门诊的规范化建设，以满足市民的就医需求。

教育部门也在卫健、疾控部门的专业指导下，正在综合研判关于恢复线下教学的工作，有进一步的消息会及时的通知家长。

在防控政策优化完善后续工作方面，番禺一方面精准划定高风险区，实施足不出户上门服务，完善群众生活物资医疗救治保障，特别注重做好老年人、幼童、孕妇、慢性病患者等特殊群体的服务保障。另一方面，是精准判定密切接触者，具备条件的密切接触者可以实施居家隔离。

麦洁萍表示：“当企业发生疫情时，会快速转运感染者和密切接触者，然后开展终末消毒，企业不停产不停工。”

她呼吁，居民群众要当好个人健康的第一责任人，继续做好个人防护，保持社交距离，也呼吁三岁以上尤其是60岁以上的市民能够尽快完成冠病疫苗的全程接种，保护好个人健康。

“居民朋友家庭可以自备少量的抗原检测试剂，当感觉有‘十大症状‘时，可以快速的进行自我检测。如果是阳性，那么请立即向村居报告，镇街会及时跟进处理，居民朋友也做好自我的管理。”麦洁萍表示表示。

