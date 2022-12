【视频】国际赛事再误播国歌 港运动员“T”字手势叫停

国际运动赛事再出现国歌误播事件,在迪拜举行的健力赛事颁奖典礼中,原本应播放中国国歌之际却播放反修例风波相关歌曲。在场香港运动员见状后随即展示“T”字手势叫停。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道,“亚洲健力联会”(Asian Powerlifting Federation)在Youtube发布的影片显示,香港运动员连炜桢(Susanna Lin)在2022亚洲健力冠军比赛摘金,颁奖后主持人宣布奏“香港国歌”,主办方却播放一首与2019年反修例风波有密切关连的歌曲——《愿荣光》。

连炜桢察觉不妥,目光向远处望去,示意大会出了问题,大约10秒后更两度展示“T”字手势示意,音乐随即停止,在颁奖台前的嘉宾也表现尴尬。全场静默约一分钟后,大会才播放中国国歌,但没有完整播放便结束。翻查资料,此赛事12月1日至7日在迪拜举行。

早前香港榄球队参加在韩国举行的亚洲榄球系列赛时,大会也曾误播反修例歌曲,引发港府强烈反对。亚洲榄球总会事后解释是实习生出错,没有任何政治动机,并向中国政府、港府及香港榄总道歉。

其后,11月6日在迪拜举办的世界杯榄球赛、香港对葡萄牙的终极复活赛中,当播奏中国国歌时,精华片段的字幕也打错国歌名字,将中国国歌名《义勇军进行曲》(March of the Volunteers)写为反修例风波歌曲《愿荣光》(GLORY TO HONG KONG)。

港协暨奥委会之后向辖下体育总会发出播放国歌和升挂区旗指引,当中提到若发现播放国歌或升挂区旗出错,运动员及队伍须以“T”字手势示意反对;如果主办方没有立即更正,领队须带领全体队员离场。

报道称,这次的事件,相信是指引生效后首次“发挥作用”。