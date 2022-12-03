【视频】国际赛事再误播国歌 港运动员“T”字手势叫停

国际运动赛事再出现国歌误播事件，在迪拜举行的健力赛事颁奖典礼中，原本应播放中国国歌之际却播放反修例风波相关歌曲。在场香港运动员见状后随即展示“T”字手势叫停。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，“亚洲健力联会”（Asian Powerlifting Federation）在Youtube发布的影片显示，香港运动员连炜桢（Susanna Lin）在2022亚洲健力冠军比赛摘金，颁奖后主持人宣布奏“香港国歌”，主办方却播放一首与2019年反修例风波有密切关连的歌曲——《愿荣光》。

连炜桢察觉不妥，目光向远处望去，示意大会出了问题，大约10秒后更两度展示“T”字手势示意，音乐随即停止，在颁奖台前的嘉宾也表现尴尬。全场静默约一分钟后，大会才播放中国国歌，但没有完整播放便结束。翻查资料，此赛事12月1日至7日在迪拜举行。

早前香港榄球队参加在韩国举行的亚洲榄球系列赛时，大会也曾误播反修例歌曲，引发港府强烈反对。亚洲榄球总会事后解释是实习生出错，没有任何政治动机，并向中国政府、港府及香港榄总道歉。

其后，11月6日在迪拜举办的世界杯榄球赛、香港对葡萄牙的终极复活赛中，当播奏中国国歌时，精华片段的字幕也打错国歌名字，将中国国歌名《义勇军进行曲》（March of the Volunteers）写为反修例风波歌曲《愿荣光》（GLORY TO HONG KONG）。

港协暨奥委会之后向辖下体育总会发出播放国歌和升挂区旗指引，当中提到若发现播放国歌或升挂区旗出错，运动员及队伍须以“T”字手势示意反对；如果主办方没有立即更正，领队须带领全体队员离场。

报道称，这次的事件，相信是指引生效后首次“发挥作用”。