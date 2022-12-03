广州专家吁市民勿恐慌：奥密克戎症状同季节性感冒类似

广州多名医学专家星期五（12月2日）晚上称，广州本轮冠病疫情当中，奥密克戎变异株引起的症状大部分都很轻，症状同季节性感冒类似，市民无需恐慌。

根据广州广播电视台报道，广州医科大学党委书记、国家感染病临床重点专科负责人唐小平认为，这波奥密克戎变异株引起的疫情，超过90%都是无症状感染者，在方舱医院也无需太多的治疗干预，轻症患者的治疗都是按照普通感冒的治疗手段处理就可以了，平均住院时间一般10天左右就够了。唐小平呼吁，市民不要太恐慌。

唐小平说：“现在新冠病毒的毒力已经进化到季节性流感的水平，有些甚至比季节性流感毒力还低，所以大家真的是不用恐慌。我有很多有些朋友也感染了新冠病毒，但是很快就不需要特殊的治疗，他自己就恢复了，所以这里我想提醒我们广大的市民，就是说你不要太恐慌。”

广州中医药大学副校长、广东省中医院院长张忠德也认为，广州这轮疫情的感染者，症状跟平时的普通流感非常相似。张忠德说：“它的主要症状也是上呼吸道感染，涉及到下呼吸道的症状不多，所以你说它能不能够等同于流感，他的症状可以说是像流感一样，而且比一些重症流感还要轻/但是它能不能够叫做流感，还不能叫做流感，它就是新冠病毒，它只是症状相似而已，这是两个概念。”

而对于目前冠病病毒疫苗还不能覆盖的3岁以下婴幼儿，广州市妇女儿童医疗中心儿内科主任兼感染性疾病科主任徐翼认为，年轻父母无需过度忧虑，“儿童感染的病例来说，它的临床症状是比较轻的，一般发烧的热程比较短，一般3天到5天就能够很快的恢复。另外它主要的症状还是发热、咳嗽、乏力，还有腹泻、呕吐这些症状为主要的临床表现，整个热程就3天到5天很快就能恢复了。那么即使感染，他的症状甚至比成人更低更轻。”

对于“长新冠”，“脑雾”等冠病病毒感染后遗症的报道，广州医科大学附属市八医院重症医学科邓西龙说，中国对冠病后遗症最早的观察，来自武汉或者是湖北的那批病人。从2020年到现在，他对所有冠病病毒株都有收治病例，对最早的武汉或者是湖北的那批病人，对其中的100多个病人进行了长期跟踪随访，有的是一年，有的是两年。对这些病人的随访发现，非重症或危重症，各种症状大概在三个月左右，会有不同程度的缓解。如果是重症，他回家以后积极进行康复锻炼，那些所谓的后遗症也很容易缓解。

邓西龙说，到了奥密克戎，奥密克戎本身引起的重症基本上就没有了，对本土疫情里面的一些康复者也进行了出院以后三个月的随访，也没发现这些病人有明显的后遗症。他们所诉说的没什么力气，睡觉不好或者是焦虑，更多的是主观的症状，不一定跟冠病导致的器质性的病变相关，可能跟一些社会心理因素有关。

至于“脑雾”，涉及依据是否充足，样本多不多，值得探讨。

邓西龙说，国外国内对于冠病的认识，发现病毒感染以后多数表现为上呼吸道的症状，或者或者是类似感冒的症状，恢复也快，所以所谓的后遗症基本上也是没有了，他提醒大家不需要太恐慌。

