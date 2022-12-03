美调查发现多家中国太阳能公司试图规避美关税

美国商务部称，近几个月来多家中国太阳能公司正透过从东南亚国家向美国输送产品来规避关税。

综合彭博社和美国《纽约时报》报道，美国商务部星期五（12月2日）发布一份调查文件，称当局从柬埔寨、泰国、马来西亚和越南出口的太阳能电池和组件中发现中国产的硅片，违反了美国的关税规定。

文件称，所涉及的包括阿特斯（Canadian Solar）和天合光能股份（Trina Solar）在泰国的业务、比亚迪在柬埔寨的业务和光伏科技在越南的业务。

这项调查是应加州一家名为Auxin Solar的太阳能公司的要求发起的，主要是为了调查中国公司是否试图绕过美国对从中国进口的廉价太阳能电板征收的关税。近年来，中国的太阳能公司在东南亚国家大幅扩大生产规模，从越南、马来西亚、泰国和柬埔寨出口到美国的太阳能产品呈爆炸式增长，但从东南亚国家进口的太阳能设备不需要承担这些关税。

由于美国国会两党都在努力推动国内太阳能设备的生产，以减少对东南亚进口产品的依赖。这一调查的发现有可能使中美之间的贸易紧张局势恶化。通常来说，被发现规避美国关税的公司将立即被征收更高的税率，但拜登政府已于今年6月宣布在两年内暂停对太阳能产品加征关税。

然而，针对此案，美国商务部官员初步决定，将要求从泰国、马来西亚、越南和柬埔寨出口到美国的太阳能设备必须证明其大部分材料不是来自中国。否则，从2024年起，这些国家的太阳能公司将被征收与中国供应商相同的关税。美国商务部将继续调查此案，并在2023年5月1日宣布最终决定。