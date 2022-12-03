港资深大律师汤家骅：人大释法最大矛盾是陆港分别为普通法和大陆法

香港律政司反对壹传媒创办人黎智英聘请英国御用大律师欧文抗辩三度败诉，特首李家超建议中国全国人大委员会释法。香港行政会议成员、资深大律师汤家骅星期六(12月3日)表示，人大常委会拥有立法及释法权，一国两制下，“两制”会有重叠地方，最大的矛盾是香港和大陆分别奉行普通法及大陆法法制，处理同一问题时可能会有不同诠释。如果某个判决显示出法律有漏洞，就应交予法律机构处理。

根据《星岛日报》报道，汤家骅期望释法不会影响香港奉行的普通法制度，但承认部分人在观感上认为有影响。他促请当局要尽量避免香港终审法院的独立和威信性受到动摇，否则有可能祸及普通法制度和金融中心地位。

他说，人大常委会有立法的解释权，补充法律的不足，而并非上诉覆核权或针对某个判决，相信人大常委会很快会释法，内容也应该针对《香港国安法》。

至于针对外国律师赴港执业的问题，汤家骅认为，香港应重新检视《法律执业者条例》，处理英国大律师赴港执业的安排，容许他们在港应基于两项原则，包括相关的海外律师是否有独特专长，及诉讼人能否找到律师代表，而香港目前有过百名资深大律师及过千名本土培育的大律师，当中十多人本身是御用大律师，香港或未必仍需要外援。

他还说，看不到英国御用大律师欧文到港代表黎智英会有无边法力、有出人意表的表现，甚至令案件起死回生。

