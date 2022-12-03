美法院正式撤销对孟晚舟指控

美国法官星期五（12月2日）正式撤销对中国华为公司首席财务官孟晚舟的指控，标志着这起涉及中国、美国和加拿大三国、为期四年的案件正式结束。

综合路透社和法新社报道，在检察官提出要求后，美国纽约布鲁克林地区法官唐纳利（Ann Donnelly）星期五撤销了对孟晚舟“银行欺诈”等罪行的指控，意味着孟晚舟不会再因这些罪名被起诉。

美国司法部星期五也称，孟晚舟已完成“暂缓起诉协议”，且在协议期限内孟晚舟没有做出违反行为，因此指控已完全撤销，不能重新提起诉讼。

美国原本指控孟晚舟在华为的伊朗业务问题上误导汇丰银行，希望引渡她到美国受审。华为公司则继续面对诉讼，包括银行欺诈、违反制裁令、串谋窃取美国科技公司的商业机密和妨碍司法公正等。

孟晚舟和美国司法部在2021年9月24日达成暂缓起诉协议。美国在协议中同意于2022年12月1日，也就是孟晚舟因为美国发出逮捕令而在加拿大被捕之日的四年后，撤销对她的指控，条件是她同意对案件进行“事实陈述”。孟晚舟获释后，乘坐中国政府包机回到中国，她在加拿大被关押长达1028天。

美国纽约布鲁克林地区联邦检察官波科尔尼（Carolyn Pokorny）12月1日致函唐纳利，指出美方没有接获孟晚舟违反暂缓起诉协议的消息，因此提请撤销对孟晚舟的起诉。