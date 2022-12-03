蓝营立委吁全数公开台国安局长陈明通指导论文

在台湾大学认定前新竹市长林智坚论文抄袭后，也认定桃园市长郑文灿抄袭，由于两人的指导教授都是现任台湾国家安全局长陈明通，蓝营立委因此呼吁应全数公开陈明通指导的论文，避免台湾政坛再陷抄袭漩涡。

据台湾《联合报》报道，国民党立委赖士葆星期六（12月3日）在脸书发文，批评郑文灿和林智坚的指导教授陈明通像是开论文抄袭工厂的惯犯，陈明通应将指导的173篇论文全数公开，否则每次选举，这些抄袭作假论文又将占据版面，让台湾政坛深陷抄袭漩涡、成为台湾学术之耻。

赖士葆称，台大基于不希望影响选举结果因素，选后才发布郑文灿被撤销硕士的消息，而郑文灿是第二个林智坚，道德有严重的瑕疵，桃园市民应庆幸，郑文灿强力推荐的接班人郑运鹏没当选，否则抄袭作假的市长推荐的人若当选，会让很多人想改变投票行为。

赖士葆说，陈明通指导的173篇论文现只有五篇选择公开，他呼吁陈明通如果坦荡就不需要躲在黑箱，“长痛不如短痛”，应一次性摊在阳光下公开处理。

对此，台湾教育部长潘文忠星期六接受媒体采访时说，台大正就此向国发所了解，教育部也会跟大学确认。

潘文忠称，大学对于论文争议案件，都会依照学位授予法和相关学术伦理程序办理，得出结果后通知教育部，“过去一直都是以这样的程序办理。”

针对是否会追究台大的行政管理责任，潘文忠未直接回应，而是强调大学的论文指导和审议，本来就有一定规范，会请大学确实遵守。教育部也有提供比对系统，让各校审议学生论文时参考。