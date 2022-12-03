德国表明不跟进美国对华为颁布大范围禁令

德国经济部发言人星期五（12月2日）表明，德国无意效仿美国，对华为等中国电信设备制造商制造的产品颁布大范围禁令，但将持续根据个案作出相关决定。

在路透社星期四查阅的一份104页德国经济部战略文件中，详细地建议对来自某些国家的零组件使用状况加强审查。

这份文件提到德国在2020年出台的立法，为华为等下一代网络的电信设备供应商设置了高门槛。根据该立法，如果供应商做出虚假声明、不支持安全审计或未能及时报告或修补漏洞，个别的资讯科技（IT）零组件或整个公司都可能会被封杀，并被列为“不值得信任”。

这份战略文件更进一步建议，允许德国政府禁止威权国家供应商所制造的零组件和产品用于德国电信和信息技术建设，同时也禁止用于德国运输或水和食品供应等其他关键基础设施的建设。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，柏林与北京的关系就受到密切关注。俄乌战争暴露出德国经济对俄罗斯能源的依赖，促使德国官方在贸易方面对华的依赖保持警惕。

在美国联邦通信委员会上周以对国家安全构成“不可接受的风险”为由，对华为和中兴生产的新设备祭出禁令后，德国尤其面临对中国电信设备制造商采取行动的压力。

当被问及是否预料到德国或欧盟会加强规范甚至颁布禁令时，华为星期五称，公司依靠的是建设性和以事实为导向的对话。“网络的安全使用与供应商的原产国无关，唯有透过业界和监管当局之间国际合作的全球标准才能确保安全。”

美国众议院外交事务委员会共和党首席议员麦考尔（Michael McCaul）称，德国不跟进的决定将“危及自身和欧洲的国家安全”，还批评德国“并未从他们依赖俄罗斯能源一事汲取教训，他们允许中国接触德国电信建设是在重蹈覆辙”。

德国驻美大使馆拒绝置评。