湖南浏阳街道主任廖勇入室打人被开除党籍政务撤职

网传湖南浏阳市一街道工作人员在一居民家里与居民发生冲突并动手打人，浏阳市纪委监委星期六（12月3日）通报，浏阳市荷花街道办事处社会治安综合治理中心主任（管理岗九级）廖勇11月29日殴打危某，造成恶劣影响。通报指出，廖勇的行为已构成严重违纪违法，浏阳市纪委监委决定给予廖勇开除党籍、政务撤职处分，由管理岗九级降为管理岗十级。

根据湖南省浏阳市纪委监委发布的通报，针对廖勇殴打危某的情况，浏阳市纪委监委成立调查组，对双方当事人、在场人员、其他相关人员进行谈话、询问，调取危某家中视频、小区物业相关视频及书证材料，依规依纪依法对该案件及网民反映的其他问题进行了调查。

调查情况显示，因疫情防控需要，危某所居住小区物业保留主出入口，将危某居住楼栋临近的西北门予以临时关闭。危某于11月28日晚上将西北门出入口门锁损坏，小区物业将此情况向荷花街道办事处报告。

11月29日上午10时许，廖勇带领荷花街道办事处社会治安综合治理中心的三名巡防队员（系劳务派遣人员）陈某、张某、伍某某前往危某家，处理危某因损坏小区门锁与小区物业产生的矛盾纠纷。廖勇上门出示工作证并说明来意，危某不同意廖勇等人进入家中，廖勇要求其去派出所说明情况，危某不同意，廖勇等四人上前拉拽危某。后廖勇提出可不到派出所，到危某家中沟通，危某同意。廖勇等四人进入客厅，在进一步沟通过程中，廖勇言语粗暴并殴打危某。廖勇的行为构成严重违纪违法。事后，廖勇等四人已当面向危某及家人赔礼道歉。

针对网民反映的其他情况，通报称，2020年6月30日百姓呼声反映廖勇收受某企业老板好处的问题系2017年9月7日的重复举报件。原举报件经浏阳市纪委调查，未发现廖勇有上述行为，案件已于2017年9月19日办结，并及时向信访举报人进行了反馈。

此外，今年5月9日晚，廖勇在某KTV为妻子庆祝生日，廖勇酒后将在走廊上躲酒的其妻闺蜜拉回包厢，过程中有搂抱动作。其行为造成不良影响，违反生活纪律。7月11日，小区业主委员会反映廖勇等部分业主私占车位问题。经查，廖勇等部分业主的上述行为违反了小区物业管理规定，目前已责令整改到位。

通报指出，廖勇身为中共党员、国家公职人员，违反群众纪律，在处理危某与小区物业矛盾纠纷中作风粗暴，损害群众利益，造成恶劣社会影响，情节严重；违反生活纪律，违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响。廖勇的行为已构成严重违纪违法。陈某、张某、伍某某作为街道综治巡防队员，在参与处理危某与小区物业矛盾纠纷中，侵犯群众利益，造成不良影响。

根据《中国共产党纪律处分条例》等相关规定，浏阳市纪委监委给予廖勇开除中共党籍、政务撤职处分，由管理岗九级降为管理岗十级；责成荷花街道办事处对陈某、张某、伍某某予以辞退。对负有领导责任的荷花街道办事处相关工作人员依纪处理。