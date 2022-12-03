港公民党改选无人报名 将启动清盘程序

香港民主派政党将于12月17日举行换届选举，但截至提名截止，没有收到任何有效提名，未能成立新一届执行委员会，将会启动清盘程序。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，公民党原定本月17日召开周年大会改选执委会，报名期星期六（12月3日）中午12时截止，但没有收到任何有效报名，将进入解散程序。

公民党主席梁家杰称，因未能产生新一届执行委员会，根据党章，现届执行委员会将于周年大会后成为一个看守性质的临时执行委员会，履行执委会权力不长于一年。

他说，临时执行委员会会将行使其职权宣布召开一个非常党员大会，议决将公民党有限公司清盘，并委任清盘人接管已停止运作的业务。

针对非常党员大会预计何时举行，梁家杰称，召开之前需要三个星期前通知，预计最快要农历新年后才会召开。他说，公民党解散议决需要出席党员的四分之三同意便可通过，目前公民党约有300多名党员。

被问到感受时，梁家杰说，没有什么好说的，也都在预料之中，并不是突发事件，“如果有人要选，一早也会看到端倪”。

公民党于2006年3月19日成立，至今已有16年以上的历史。在2019年举行的区议会选举中，公民党取得32个议席，成为区议会第二大党，仅次于民主党；在2016年的立法会选举中，公民党也取得六席。公民党目前没有任何立法会或区议会议席。