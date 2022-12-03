台北大学认定绿营立委蔡适应论文抄袭 撤销博士学位

台北大学认定民进党立委蔡适应博士论文抄袭，并撤销蔡适应的博士学位。蔡适应表示尊重审议结果，但将提出申诉。

据台湾《联合报》报道，蔡适应服务处主任林明智星期六（12月3日）下午代发声明称，虽然还没接获台北大学的通知书，但已知悉蔡适应的博士学位被撤销，蔡适应本人针对博士论文本文部份附注漏列，及对师长与母校造成的困扰深表歉意，也尊重审议结果。

蔡适应在声明中称，他本人花费近10年完成博士论文，过程中包括田野调查等实证研究，且单一文献雷同比对仅有2%，具备原创性。他称，在学伦会审查过程中，自己也亲自列席说明论文撰写过程，也对于论文部份引注漏列表达致歉及愿意补正之意。但当时正值选战激烈，或许报告仍不详实或有简略，以致审查结果认定如此。

蔡适应称，为维护权益，将依法提出申诉，并提出相关补充意见。

蔡适应在参选基隆市长期间，被时代力量台北、基隆市议员候选人刘仕杰、陈志明、江欣怡三人指控在台北大学就读博士期间的论文涉嫌抄袭。陈志明指控，蔡适应论文采用马赛克式抄袭的方式，抄袭30份文献，其中有25本没有列入参考文献；论文结论涉嫌的抄袭比例达33%；论文出现逐字抄录维基百科、百度网的情形。

蔡适应曾反驳这些指控，称从台北大学都市计划研究所毕业前，有按照学校规定执行论文比对系统，符合学术规范，校方才会同意他毕业，授予博士学位。但蔡适应也坦言确实有部分参考文献漏列，原始资料大多数都有详列，这部分有瑕疵，无法做到尽善尽美，虚心接受。