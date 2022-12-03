李家超：香港司法制度是独特优势

香港特首李家超星期六（12月3日）说，香港的独特优势在于拥有健全的法律体系，坚实的法律基础，以及能够独立行使司法权、受到高度评价的司法机构，在“一国两制”的原则下，香港既能够享受国家的支持，又能与世界其他地区紧密相连，在法律、商业、以及其他合作和协作领域充当中国与全球社会其他地区之间相互联系的桥梁。

根据《星岛日报》报道，庆祝香港回归祖国25周年“一国两制”与“一带一路”的倡议国际法律论坛星期六开幕。李家超通过视频致辞说，香港在回归的25年中，在“一国两制”的原则下取得蓬勃发展，他表示会继续发挥该优势，积极融入“一带一路”

李家超说，香港的独特优势在于拥有健全的法律体系，坚实的法律基础，以及能够独立行使司法权、受到高度评价的司法机构，而在“一国两制”的原则下，香港既能够享受国家的支持，又能与世界其他地区紧密相连，在法律、商业、以及其他合作和协作领域充当中国与全球社会其他地区之间相互联系的桥梁。

李家超还说，香港作为世界知名的国际法律和争端解决服务中心，在处理国际法律事务方面，拥有一大批具备成熟和多样化经验的人才，国际调解组织筹备办公室也将在香港设立。他强调，香港将继续发挥“一国两制”的独特优势，并积极融入“一带一路”的发展。



针对近日李家超就黎智英案聘用英国御用大律师向北京人大提请释法一事，香港《基本法》委员会副主任谭惠珠在同个场合中说，行政长官有责任监督、推动国安法的有效执行，特首此次向北京提请释法是在履行自己的职责。“根本就是各司其职。不是说谁针对谁的问题”。