中国百强房企前11个月销售额同比下滑超四成

研究报告指出，中国百强房企今年11月单月销售额同比下滑34.4%，前11个月销售额也同比下滑超过四成，房企“抢收”仍未见明显起色。

据每日经济新闻报道，中指研究院、克而瑞、亿翰智库等多家机构11月30日公布了2022年1月至11月房企销售业绩。据中指研究院统计，中国百强房企前11个月销售总额6万7268亿元（人民币，下同，约1万2949亿新元），同比下降42.1%；11月单月销售额同比下降34.4%，环比减少4.9%。

前三甲头部房企中，碧桂园完成销售4373.5亿元、 保利发展4001亿元、万科3767亿元，前三甲之间的差距较为均衡，在220亿至380亿元之间，但第三名万科与第四名绿城中国拉开了近千亿元的差距。

报告指出，整体来看，今年前11月销售额超千亿元房企共19家，较去年同期减少16家；超百亿元房企100家，较去年同期减少51家。百强房企权益销售额为4万6888.9亿元，权益销售面积为3万零49.3平方米，同比分别下降45.6%和49.9%。

此外，各阵营房企销售额增速均有所下滑。其中，十强房企销售额均值为2783.9亿元，较上年下降34.8%；前11名至30名房企销售额均值为911.9亿元，较上年下降47.2%；31名至50名房企及51名至100名房企销售额均值分别为461.0亿元和239.4亿元，同比分别下降51.1%和42.3%。

尽管越来越多房企不再增加销售目标，并从追求规模化转变为稳健发展，但从公布销售目标的15家典型房企来看，今年前11月目标完成率均值为65.4%，远低于去年同期的85.7%，完成全年业绩目标的压力较大。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水受访时分析，销售主要受需求端政策影响，近期需求端政策总体保持稳定，需求变化较小，所以1月至11月降幅收窄不大。

针对房企如何抓住最后的“抢收”机会，刘水认为，首先要抓城市轮动机会加快营销，近一段支持房地产的政策频出，市场预期正在酝酿改变，企业要紧抓时机积极营销，特别是一二线热点城市，企业要紧抓城市轮动机会，加大营销； 第二，打造热销项目促进营销，当前形势下，改善型住房需求支撑较为强劲，企业可以趁势加推项目，打造热销楼盘。