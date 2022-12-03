江西银行原董事长陈晓明被双开

江西省纪委省监委对江西银行股份有限公司（以下简称江西银行）原党委书记、董事长陈晓明严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经江西省纪委常委会会议研究并报中共江西省委批准，决定给予陈晓明开除中共党籍处分；由江西省监委给予其开除公职处分。

根据廉洁江西微信号消息，江西省纪委省监委在通报中说，经查，陈晓明理想信念丧失，政治意识淡薄，公开发表有严重政治问题的言论，严重违背中共中央关于金融工作重大决策部署，背离服务实体经济要求，罔顾金融风险，处心积虑对抗组织审查；毫无纪律意识，在组织函询时不如实说明问题，长期弃守全面从严治党第一责任人责任，将江西银行视为“私人领地”，自立规矩、自行其是，任人唯亲、排斥异己，严重污染所在单位政治生态；特权思想严重，公然违反中央八项规定精神，超标准使用豪华办公用房，违规收受礼品礼金，接受可能影响公正执行公务的旅游安排；政绩观扭曲，好大喜功；道德败坏，品行恶劣，与他人发生不正当性关系；大搞家族式腐败，肆无忌惮，为亲属入职金融系统、开展业务等方面谋取利益，纵容甚至帮助亲属进行违纪违法活动；利欲熏心，极度贪婪，擅权妄为，视国有金融资产为个人“掘金池”，把金融贷款审批权力当作敛财工具，与不法商人沆瀣一气，大搞权钱交易，非法收受巨额财物。

通报还说，陈晓明严重违反党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律，构成严重职务违法；涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪，且在中共十八大特别是十九大后仍不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经江西省纪委常委会会议研究并报中共江西省委批准，决定给予陈晓明开除中共党籍处分；由江西省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

今年56岁的陈晓明是江西峡江人，博士研究生文化程度，1988年7月参加工作，1986年10月加入中国共产党。

陈晓明历任中国建设银行江西省分行营业部党委委员、党委副书记、副总经理；中国建设银行江西省九江市分行党委书记、行长；中国建设银行江西省分行计划财务部总经理；南昌市商业银行党委书记、行长、董事长；



2015年12月至2016年5月，陈晓明任江西银行股份有限公司董事长；2016年5月至2022年2月，任江西银行股份有限公司党委书记、董事长。

2022年2月，陈晓明被免去江西银行股份有限公司党委书记、董事长职务。