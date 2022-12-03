刘诗雯当选国际乒联运动员委员会主席

中国运动员、女子乒乓球冠军刘诗雯和印度运动员阿昌塔当地时间12月2日共同当选国际乒联运动员委员会主席。刘诗雯表示，“国际乒联运动员委员会是一个新的平台，希望我能够在这里发挥更大的作用。未来我将继续学习、努力为运动员争取更多的利益。”

根据中新网报道，据国际乒联消息，国际乒联运动员委员会当天在约旦首都安曼举行了主席选举。刘诗雯当选后表示很荣幸能得到世界各地众多运动员的支持，“需要感谢的人很多，首先感谢国际乒联、中国奥委会、中国乒协对我的信任，还要感谢国家队的队友和世界上所有投票支持我的运动员，这给了我很大动力，与此同时我也感受到了巨大的责任。”

国际乒联主席佩特拉索林认为，刘诗雯的当选对国际乒坛意义重大，她说自己是2019年当选以来，在国际乒联执行委员会当中的唯一一名女性。现在刘诗雯能够加入执委会的队伍，对她以及对世界乒坛来说都具有深远的意义。能够与一位致力于回报她热爱的运动的顶级运动员分享这一时刻，这是一种快乐。“我已经迫不及待地想和她一起开展工作了。”

报道指出，运动员委员会是国际乒联代表运动员群体的重要机构和沟通的桥梁，运动员有机会直接向国际乒联领导层表达意见并维护自身权益。当选成为运动员委员会主席后，刘诗雯和阿昌塔将成为国际乒联执行委员会的委员，他们将与国际奥委会运动员委员会副主席柳承敏一起代表运动员发出自己的声音。

刘诗雯和阿昌塔两位主席将在当选次日出席他们的首次国际乒联执委会会议，并正式开始加入到国际乒联的领导工作中。随后他们还将参加在安曼举行的首届国际乒联峰会。

今年31岁的刘诗雯职业生涯获得过20个世界冠军，其中包括5个世界杯冠军。她在获得自己首个世界冠军时年仅18岁，是当时世界杯历史上最年轻的女单冠军。2016年里约奥运会，刘诗雯夺得女团冠军。2019年布达佩斯世乒赛上，她获得女单冠军。2015年和2019年，刘诗雯荣获国际乒联“年度最佳女运动员”称号。