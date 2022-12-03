港金融官员访法 盼加强两地金融交流

香港特区政府官员相继外访，香港财经事务及库务局副局长陈浩濂过去两天出访法国巴黎，表示期望能加强两地金融交流，为金融服务业在外地建立更广泛联系。

据香港《星岛日报》报道，陈浩濂在当地时间周四（12月1日）出席第19届欧洲家族业务论坛，以“香港作为国际金融中心的优势和最新发展”为题作演讲，介绍香港在“一国两制”下拥有资金自由流动、 奉行简单及低税制和普通法制度等制度优势。

他说，香港作为世界第二、亚洲第一大跨境理财中心的的规模优势，能有效地为家族办公室带来不同投资服务和机会。他称，自己曾与不同家族作个别会面，他们对香港现有为有限合伙基金附带权益的税务宽减及推行为合资格家族办公室提供税务宽免均十分感兴趣。

隔天陈浩濂与当地政府官员、业界组织领导和银行、私募基金等金融机构高层会面，介绍香港在不同金融范畴的最新发展和政策措施。陈浩濂称，当地许多人希望了解更多粤港澳大湾区及香港和中国大陆市场“互联互通”的最新发展。他也分享了近月推展的互换通、把ETF纳入互联互通机制及支持前海深港风投创投联动发展的新措施。

他引述当地业界组织表示，希望加强香港和巴黎两地的合作和业务交流，尤其是在金融科技和可持续金融的领域。而当地金融机构管理层均认为香港为他们带来优先准入大陆市场的机遇十分重要，并说有计划或正考虑来年在香港加大投资和人手。陈浩濂鼓励他们短期内到访香港亲身感受香港市场的活力和机遇，包括参与下月在港举行的亚洲金融论坛。

他称，这次访问收获甚丰，为香港金融建立更广阔的国际网络，让当地人士更清楚了解香港金融领域的未来发展，为金融合作方面创造更多条件。他将于周日（4日）返抵香港。