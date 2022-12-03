姚洋任泽平等学者联名建议明年中国GDP增速目标定5%以上

北京大学国家发展研究院院长姚洋、北大光华管理学院教授梁建章、中国经济学家任泽平等六名学者联名发文，提出多项放开经济活动建议，其中包括将明年GDP增速目标设定为5%以上，向各界传递把发展放在首要任务、放开经济活动的明确信号。

根据“泽平宏观”微信公号星期六（12月3日）发表的文章，这六名学者分别为北京大学国家发展研究院院长姚洋、北大光华管理学院教授梁建章、原中国央行货币政策委员会委员黄益平、如是金融研究院首席经济学家管清友以及中国经济学家任泽平、张军。

文章指出，随着疫情进入奥密克戎阶段，科学界的共识是致病性减弱、传染性提升，加上疫苗接种的普及、防控经验的积累，为优化疫情防控提供了契机，近期各部门各地方正在积极调整。值得重视的是，近年由于疫情反复，对中国经济造成了较大冲击，尤其小微企业和普通民众面临较大困境，大量线下业务为主的小微企业面临生存困境，裁员潮席卷各个行业。

文章说，2022年前三季度中国GDP增速3%，远低于疫情之前的正常水平。四季度经济增速比三季度可能大幅下降，10月数据显示，消费、投资、出口三驾马车全面下滑，基建和制造业投资虽有韧性但也增长放缓，跌幅较大的是地产、出口和消费。

解决就业主力的小微企业尤为困难。11月，中国大、中、小型企业制造业PMI分别为49.1%、48.1%和45.6%，比上月下滑1.0、0.8和2.6个百分点，小企业降幅更大。10月，16-24岁人口调查失业率高达17.9%，实际情况可能更严峻。

根据各高校反应，受经济不景气和企业裁员影响，今年大学生就业形势十分严峻。

文章因此建议，一是近期把放开经济活动放在优先位置，放开公共交通、写字楼、餐馆、酒店、物流、商场等场所的经济活动。统一全国防疫标准，消除全国范围内出差和旅行的过严限制。做好放开经济活动的舆论宣传。

二是请医学界科学家研究优化方案的可行性，比如，减少封控范围，不再进行全区、全市统一大规模核酸检测等。加强老年人的疫苗接种普及工作，做好脆弱人群的医疗保障。做好奥密克戎致病性减弱的科学宣传普及。

三是建议将2023年GDP增速目标设定为5%以上，向各界传递把发展放在首要任务、放开经济活动的明确信号，以稳定预期、提振各方信心。建议提高2023年赤字率，通过推出以新基建为核心的新一轮扩大内需活动，带动各行各业复产复工。

四是通过有力措施支持民营经济发展、提振民营企业信心，以帮助恢复市场经济的活力和经济增长的动能。

五是加大对制造业转型升级和实体经济的支持力度。加大对新一代信息技术、新能源汽车、锂电、储能、自动驾驶、人工智能等行业的信贷、债券和股权融资的支持力度，培育中国新经济、新技术、新产业。

六是优化地产调控政策，促进地产市场软着陆。因城施策，松绑之前偏紧的房地产限购限贷，支持刚性和改善性住房需求。打通稳楼市的最后一米，支持民营房企三好生的合理融资需求，降低房企的信用风险，促使地产市场回归常态。

七是用好降息、降准、再贷款等金融工具，支持企业加快恢复经济活动。通过减税、现金补贴、房贷补贴等，给予生育家庭支持，扭转生育率长期低迷的局面，促进人口长期均衡发展。

