迪拜健力赛事误播国歌 港府责成港协提交报告

针对在迪拜举行的健力赛事颁奖典礼中，原本应播放中国国歌之际却播放反修例风波相关歌曲，香港政府对此表达强烈反对，并责成港协暨奥委会展开调查提交报告。

综合香港《星岛日报》和《头条日报》报道，香港特区政府星期六（12月3日）发布公报称，“就昨日（12月2日）在迪拜举行的亚洲经典健力锦标赛，主办机构在颁奖典礼上播放香港代表的国歌时出错，特区政府表示反对和强烈不满。”

公报称，香港运动员和领队已按照港协暨奥委会颁发的指引，在颁奖典礼上即时作出回应，督促主办机构停止典礼并作出更正，对“香港代表当场维护国家尊严的表现”表示肯定。

公报说，港协暨奥委会已表明会展开深入调查，并要求港协暨奥委会尽快提交报告，并严肃跟进事件。

港协暨奥委会称，已与香港举重健力总会取得联系详细了解情况，得知举重健力总会早前已按照港协暨奥委会发出的指引，主动联络相关国际单项运动联会及亚洲单项运动联会，向他们提供正确版本的国歌，包括国歌名称，以及区旗的规格。

港协暨奥委会说，举重健力总会领队在出发比赛前，也已按照指引，于2022年10月28日向港协暨奥委会索取附有正确国歌和区旗的工具包，其后带往比赛使用。

港协暨奥委会还称，相关运动员和领队在事件中作出适时并恰当的回应，在短时间内通知主办机构作出更正。港协暨奥委会已责成举重健力总会，向主办机构及亚洲健力联会详细调查出错原因，并向港协暨奥委会提交报告。

“亚洲健力联会”（Asian Powerlifting Federation）在Youtube发布的影片显示，香港运动员连炜桢（Susanna Lin）在2022亚洲健力冠军比赛摘金，颁奖后主持人宣布奏“香港国歌”，主办方却播放一首与2019年反修例风波有密切关连的歌曲——《愿荣光》。

连炜桢察觉不妥，目光向远处望去，示意大会出了问题，大约10秒后更两度展示“T”字手势示意，音乐随即停止，在颁奖台前的嘉宾也表现尴尬。全场静默约一分钟后，大会才播放中国国歌，但没有完整播放便结束。翻查资料，此赛事12月1日至7日在迪拜举行。