消息：恒大汽车天津厂正进行裁员

知情人士透露，恒大汽车天津工厂正在进行裁员，计划裁员60%，还有员工指控公司有欠薪的情况。

据红星新闻星期六（12月3日）报道，12月1日，一张疑似恒大汽车内部“停工留职通知书”截图流出。截图显示，恒大恒驰新能源汽车科技(广东)发布通知称，鉴于冠病疫情的影响及集团、公司出现严重经营困难，部分项目已停工待产，亟待经营管理优化调整。“因为您所在的岗位一定时期内暂无工作，故办理停工留职。停工留职时间为2022年12月1日至2023年2月28日，为期三个月，后续将根据工作情况调整并告知。”

同时，全国多地多家恒驰展厅销售人员爆料，近期被告知将停工停薪，而且恒驰已拖欠数月的薪资。还有消息称，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。

证券时报星期五报道，接近恒驰汽车的人士透露，本次优化淘汰整体比例为10%，部分业务条线可能比例更高，另有25%员工停薪留职一至三个月。此前，恒驰汽车人员架构是按同步研发九款车型配置的，鉴于当下疫情及市场原因，公司进行战路调整，降本增效，集中资源确保恒驰5的生产交付，以及恒驰6、7的研发量产。“恒大汽车集团总部将解散”的消息不属实。

不过，恒驰汽车成都的销售人员确认：“天津工厂那边在裁员。”

这位销售人员说：“我们是直营的销售，没有影响，裁员的是工厂。恒大2018年的时候一口气发布了九款车(恒驰1-9)。目前行情不行了，暂时只发布这一款(恒驰5)，还有两款在研发。所以整个生产线为了节约成本就裁了一些人。”他提到，“现在裁员就是减少开销。”