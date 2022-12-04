中央宣讲团到香港宣讲二十大精神 批西方现代化与民主制度

中国全国政协经济委员会副主任谢伏瞻在香港宣讲中共二十大精神时，批评西方老牌资本主义国家推行的现代化是靠掠夺得来，西方民主制度则是“天天开空头支票”。

据香港01报道，中央宣讲团星期六（12月3日）举行“二十大精神宣讲会”，谢伏瞻说，中国发展虽然走过弯路，经历过10年文革和内乱，但很快找到了改革开放这个致胜法宝，让人民生活从温饱不足，迈进总体小康，以至全面小康。

谢伏瞻批评葡西英法德日等老牌资本主义国家推行的现代化是“血淋淋，靠战争、殖民、贩奴、掠夺得来”，又称西方的民主制度是“天天开空头支票”，而中国式现代化摒弃了西方资本主义的现代化模式，打破现代化等于西方化的迷思。

谢伏瞻说，在推进中国式现代化的进程上，可预见或难以预见的困难会越来越多，来自美西方的压力会愈来愈大，因此要发挥斗争精神，他还说，若没有斗争，香港就没有今天的局面。

香港特首李家超致辞时感谢中央派高级别宣讲团到港。他说，中共二十大精神关系到国家与香港未来发展，“一国两制”行稳致远，而中共总书记习近平在二十大报告提到“一国两制”是香港保持长期繁荣稳定的最佳制度。香港经历多项挑战，包括金融风暴、沙斯及冠病疫情，都是在中央支持下战胜风险，浴火重生。

李家超说，香港既有机遇也有挑战，须提升竞争力，融入国家发展大局。他提出，要深入了解二十大精神的内容，尤其有关“一国两制”的重要论述，并将二十大精神辐射出去，带至香港社会不同阶层。

