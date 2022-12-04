人民日报：提高老年人疫苗接种率十分迫切

发布 / 2022年12月4日 7:56 AM

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中国官媒《人民日报》发文称，中国老年人现有疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障，因此要进一步加快推进重点人群接种工作。

《人民日报》星期天（12月4日）发表署名“仲音”的评论文章，题为《做好重点人群疫苗接种工作》。

文章称，国内外研究和防控实践证明，接种疫苗是保护老年人等重点人群的关键手段，是在疫情广泛传播情况下降低人群重症和死亡的最有效手段，是直接决定一个社会能否抵御疫情冲击的关键变量。

文章写道，中国还有相当部分老年人尚未完成全程接种和加强免疫接种，老年人现有疫苗接种率尚未形成足以抵抗重症和死亡的屏障，提高老年人的全程接种率和加强针接种率非常必要也十分迫切。

文章称，做好重点人群疫苗接种工作，优化接种服务、细化各项措施是一个关键。各地要延续前期行之有效的各项便民措施，继续通过设立老年人绿色通道、临时接种点、流动接种车等措施，最大限度为老年人提供便利。要充分调动老年人家属的积极性，通过家庭成员动员老年人接种。把工作做细、把服务做实，才能进一步提高重点人群的疫苗接种率，加快筑牢“免疫长城”。

文章最后写道，接种疫苗是战胜疫情的利器，既能保护自身健康，也能保护家人和周围人的健康，有效降低感染率、重症率和病亡率。继续做好60—79岁，特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作，进一步加快推进新冠病毒疫苗接种，努力实现合适接种人群的全覆盖，中国一定能够筑牢疫情防控屏障，打赢常态化疫情防控攻坚战这场硬仗。

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