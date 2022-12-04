F1宣布2023赛季中国大奖赛将不会举办

赛车运动联盟一级方程式赛车（Formula 1）说，在与推广方及有关方面讨论后，由于冠病疫情带来的持续影响，2023赛季中国大奖赛将不会举办。

据道琼斯通讯社报道，Liberty Media Corp旗下一级方程式集团的子公司Formula 1，今年9月份发布了2023赛季安排，并宣称中国站将回归。

自2019年以来，受抗疫相关的限制措施影响，F1没有在中国举行比赛，这些防疫措施近期在中国的一些主要城市引发了抗议活动。

F1表示，正在评估其他选项，以填补2023赛季中国站缺席造成的空缺。