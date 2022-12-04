北京12月5日对部分道路采取临时交通管制

中国北京市公安局公安交通管理局星期六（12月3日）晚发布公告，为保障专项活动安全、顺利进行，从12月5日起对复兴路、石景山路等相关道路分时、分段采取交通管制措施。公告没有交代专项活动的内容，但香港媒体报道，从封锁路线及时间看，相信是与已故中共前总书记江泽民出殡，遗体移送八宝山火化有关。

根据北京市公安局公安交通管理局的公告内容，交通管制措施从12月5日0时至活动结束，五棵松桥（不含）经复兴路、石景山路至上庄大街南口，禁止机动车上下乘客，沿线两侧公共汽车、地铁甩站通过。

此外，12月5日6时30分至活动结束，五棵松桥（不含）经复兴路、石景山路至上庄大街南口，除持有专项活动专用证件的车辆和人员外，禁止其他车辆和行人通行，禁止机动车停放。社会车辆和公共汽车经西四环路、西五环路、莲石东路、阜石路绕行。

公告也提到，12月5日6时30分至活动结束，玉泉路路口经玉泉路至金沟河路口（不含）、玉泉路路口经玉泉路至莲玉桥（不含）、上庄大街南口经上庄大街至田村山南路路口（不含）、上庄大街南口经鲁谷东街至莲芳东桥（不含），永定路与太平路交叉口（不含）经永定路至青塔桥（不含），采石南路与太平路交叉口（不含）经采石南路至采石南路南口（不含），除持有专项活动专用证件的车辆和人员外，禁止其他车辆和行人通行，禁止机动车停放。社会车辆和公交车经西四环路、西五环路、莲石东路、阜石路绕行。

北京复兴路是解放军总医院（简称301医院）的所在处，据《星岛日报》报道，这里是江泽民灵柩的停放处，而石景山路是通往八宝山革命公墓的必经之路。上庄大街则通往八宝山殡仪馆。

江泽民11月30日在上海病逝，享年96岁。他的遗体上星期四（12月1日）已从上海由专机移送到北京。

江泽民的追悼大会将于下周二（12月6日）在北京人民大会堂举行。追悼大会当天，全中国和中国驻外使领馆及其他驻外机构将下半旗志哀，停止公共娱乐活动一天。追悼大会默哀时，全国民众默哀三分钟，一切有汽笛的地方鸣笛三分钟，防空警报鸣响三分钟。

