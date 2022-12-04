王治郅、郑海霞入选中国篮球名人堂

2022年中国篮球名人堂入堂人物确定，王治郅、郑海霞等九人成为举荐入堂人物。

据中新网报道，中国篮球协会星期五（12月2日）发布公告称，经过终审委员会举荐，名人堂委员会审定，2022年中国篮球名人堂举荐入堂人物确定。其中，男运动员四人：穆铁柱、胡卫东、刘玉栋、王治郅；女运动员三人：宋晓波、丛学娣、郑海霞；教练员两人：蒋兴权、许利民。

这九位入堂人物将与15位“特别致敬人物”，以及“新中国篮球运动杰出贡献奖”获奖人，共同进入2022年中国篮球名人堂。

中国篮协自2021年开始积极推进中国篮球名人堂建设，今年6月正式宣布设立中国篮球名人堂。中国篮协说，中国篮球名人堂建设是一项长期工程，将引领中国篮球文化建设。未来举荐范围将涵盖运动员、教练员、裁判员、特别贡献人士、先行者及集体等。

据报道，举荐活动由“提名、推举和终审”共三个阶段构成，未进入下一阶段者，将在下届举荐活动中，自动进入所在阶段、序列的相应举荐名单。2022年举荐活动，近600位中国篮球人获得被举荐资格，其中男运动员237位、女运动员316位、教练员45位。

根据相关规则，为确保名人堂举荐工作的公正性，当届中国篮协负责人不在提名之列。因此，目前担任中国篮协主席的姚明没有出现在提名名单中。