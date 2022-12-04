日媒调查：五成日厂商想降低中国采购

日本经济新闻对日本100家主要制造业企业进行调查，发现53%的企业将降低中国比例。其中86%的企业将日本作为替代地。

据日本经济新闻中文网报道，这项调查在11月中旬进行，并收到79家企业的答复。其中78%的企业认为，与六个月前相比，从中国采购零部件等的风险有所增加。53%的企业说将减少从中国采购的全球生产比例。按行业划分，60%的机械行业和57%的汽车和化工行业称将降低采购比列。

至于原因，调查发现当中最多的是台海因素，占了80%。另外，67%的企业还提到了对防疫措施的担忧。

根据联合国贸易和发展会议的数据，2021年世界各国从中国进口的总价值为3.3万亿美元。就日本而言，从中国的进口份额达到整体的26%。根据日本内阁府的数据，日本有2627种产品的50%以上的进口来自特定国家，其中个人电脑的电子元件和纺织品等1133种产品来自中国。

调查还显示，认为零部件等对中国的依赖程度超过80%的企业为38%，而86%的企业将日本列为替代中国的新采购地；除了日元疲软之外，似乎认为由于日本的工资增长缓慢，国内生产相对比海外生产更具成本效益。

据报道，涉足供应链战略制定的Owls Consulting Group的估算显示，如果将日本从中国采购的零部件等全部改为从日本、泰国和越南采购，最终产品等的制造成本将增加约5.34万亿日元（下同，约538亿新元）。从中国撤退的费用也达到5.08万亿日元。

很多企业认为供应链的去中国化需要以数年为单位的时间，正在增加零部件和原材料库存。报道引述日本一家化工企业说：“中国作为供应链的重要节点已嵌入全球产业链，很难迅速改变”。