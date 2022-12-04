张文宏：给脆弱人群提供充分保护是走出疫情关键

中国国家传染病医学中心、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏说，给脆弱人群提供充分保护，是走出冠病疫情的关键点。

据澎湃新闻报道，在星期六（12月3日）举办的中华医学会2022年医学病毒学大会上，张文宏说，随着病毒出现新的变化，当前出现了一些新的临床特征，整个防疫模式也在逐渐转变。

张文宏认为，病毒进化的方向，就是在突破人体免疫带来的压力，因此会朝着传播速度越来越快的方向突变，这样才可以把基因传出去，从而实现传播，但通过接种疫苗或者重复感染，会持续给病毒施加压力，这会使得每一次病毒突变都会非常困难，突变的量也正在减少，每一次突变都犹如在缝隙中跳出来。通过疫苗接种、治疗手段，尤其是疫苗接种，已经使得病毒的传播受到的限制越来越大。

张文宏说，他的团队发表的研究数据显示，疫苗对于老年人的保护作用显著，高龄冠病的重症率相对高，但打了疫苗后，对这类人群的保护能力大大提高。除了高龄患者外，还有透析患者、心脏病患者等也属于冠病重症病人群体，代谢性疾病、慢性肾脏病、长期卧床以及肿瘤患者等都是冠病患者重症化的“脆弱”因素。

“在脆弱人群中，10%因冠病重症，90%是因基础疾病重症，两个重症放在一起构成了冠病重症疾病谱，这一点让我们未来的救治思路变得越来越清晰，如果出现一定程度的医疗资源挤兑，奥密克戎导致的死亡率会增加，尤其是老年人的病死率就会上升，因此保护老年人、基础疾病患者等脆弱人群非常重要。”张文宏说。

中国国务院副总理孙春兰召开座谈会听取防控意见建议，多次提及“走小步不停步”。对此张文宏认为，“走小步”的意思就是要对脆弱人群提供充分的保护，新加坡就非常谨慎地实施对脆弱人群的保护，其脆弱人群在第三针疫苗接种、第四针疫苗接种方面都非常充分，达到了90%以上，7天病死率现在数值很低很低，在打过疫苗的人群中比例仅仅为0.02%。因此，走出疫情的关键点就是对脆弱人群的保护，免疫保护是一大重点。

但张文宏也提及了免疫逃逸的问题，即打了疫苗之后仍然出现感染的情况。对于如何提高疫苗效力，张文宏建议在接种第三针加强针时，选择异源接种。另外，他也呼吁未来开展第四针疫苗接种。

他说，最终能不能通过免疫接种，来建立人群免疫屏障，已经有国家显示出这一特征，从上海疫情经验来看也是如此，疫苗接种和反复的自然感染会持续给人们提供免疫屏障和免疫压力，这会不断降低病毒的毒性。

张文宏最后指出，以前疾控领域有句话，就是要“跟病毒赛跑、追着病毒走”，这是人类消除病毒与病毒传播进行的一场竞争。但是今天，通过疫苗接种、药物的治疗，已进入到对病毒驯化、控制的阶段。依靠科技能力，未来对于病毒流行的控制，可能并不是核酸的清零，而是将有症状或重症比例降到很低的水平。相信人类未来对冠病病毒的驯化是可以实现的。