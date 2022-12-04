神十四载人飞船顺利撤离空间站组合体

发布 / 2022年12月4日 1:37 PM

更新 / 2022年12月4日 2:11 PM

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中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号载人飞船星期天（12月4日）上午11时01分与空间站组合体成功分离。

据中国央视新闻报道，分离前，神舟十四号航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了与神舟十五号乘组在轨轮换、空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作，与神舟十五号航天员挥手告别。

后续，神舟十四号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机返回，在中国空间站183天的三名航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲将返回地面。
 

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