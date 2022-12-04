李光满撰文指防疫稍一放松就可能如洪水滔天

在中国高层接连释放防疫政策转向的信号后，多个城市周末进一步对核酸检测要求“松绑”，不过有研究员撰文指出，由于冠病病毒奥密克戎传播力极强，“稍一放松就可能如洪水滔天，后果严重且无法挽回”。

昆仑策研究院高级研究员李光满，星期五（12月2日）通过微信公号“李光满说”发表题为《关于疫情，这四个问题应高度重视！》的文章。他首先写道，最近一些疫情严重的城市开始调整管控措施，对以前过度封控的做法进行改正和调整，这对恢复经济、恢复正常生活是有益的。

他接着说：“但如果我们从一个极端走到另一个极端，从过度严格防控到全面放开，会发生什么情况？疫情还防得住吗？现在网络舆论给人的感觉，是我们就要全面放开了，那我们是真的要放开了吗？”

李光满随后在文章中提到，当前正是冬季奥密克戎病毒传播最快的季节，这个季节放开防控必然引发疫情的大规模爆发，最容易引起社会混乱、医疗设施拥挤甚至崩溃。因此，他坚决反对这个季节放松防控以及走向进一步放开。“由于奥密克戎传播力极强，稍一放松就可能如洪水滔天，后果严重且无法挽回”。

李光满也进一步说，现在距离春节不到两个月，春运即将开始，每年春运期间中国都会有数亿人次的大规模人员流动，这种流动是全国性的，双向的，也必然是人员大规模聚集的，更是病毒传播的高发期。

谈及中国核酸检测企业最近疑似造假事件，李光满则建议一定要对核酸检测企业实施军管，然后进行国有化改造，让这些重要产业掌控在人民和政府手中，“绝不能将疫苗、核酸检测这些重要产业掌控在私人资本家手中，绝不能让我们的防疫主导权掌握在资本家手中。”

具有大陆军方背景的昆仑策研究院星期六（12月3日）早上也在官网转发了这篇文章。

在李光满撰文质疑放宽防疫政策的同时，也有学者呼吁国家进一步放开经济活动。

据“泽平宏观”微信公号，北京大学国家发展研究院院长姚洋、北大光华管理学院教授梁建章、原中国央行货币政策委员会委员黄益平、如是金融研究院首席经济学家管清友以及中国经济学家任泽平、张军等六名学者联名发文，提出多项放开经济活动建议，其中包括将明年GDP增速目标设定为5%以上，向各界传递把发展放在首要任务、放开经济活动的明确信号。

这篇星期六下午发表的文章也指出，随着疫情进入奥密克戎阶段，科学界的共识是致病性减弱、传染性提升，加上疫苗接种的普及、防控经验的积累，为优化疫情防控提供了契机，近期各部门各地方正在积极调整。