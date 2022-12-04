美媒：中国加大网络审查力度遏制反封控抗议

美国媒体报道，中国互联网监管机构指示科技公司扩大对防疫抗议活动的审查，并采取行动遏制接入虚拟私人网络（VPN）。

《华尔街日报》引述知情人士说，中国国家网信办上星期二（11月29日）向腾讯和字节跳动等一些公司发出指示，要求它们增加互联网审查人员。这些公司还被要求更加关注与抗议活动有关的内容。

报道引述知情人士称，国家网信办举行内部会议后发布了上述指示，会上官员们还被告知要求中国的搜索引擎、电商公司和互联网内容平台进行一次新的清理，删除有关如何使用VPN的信息和销售广告。知情人士说，国家网信办还要求官员们让企业阻止与VPN相关的搜索。

知情人士称，除了要求公司删除销售类的帖子外，中国网信办还要求公司限制VPN相关词条搜索。

上海、北京、广州等地近日出现民众抗议严厉防疫的示威活动，但在执法单位加大力度严防集会后，抗议声浪已缓和。

随后，中国各个城市开始放松一些防疫措施。北京上星期四（12月1日）说，将允许核酸检测结果呈阳性的人居家隔离，而不是在政府设定的隔离中心隔离。北京市还将停止强制性全员核酸。广州市上星期三（11月30日）也宣布，将取消全员核酸检测，并缩短隔离时间。上海星期天（12月4日）也宣布，上海市轨道交通等市内公共交通工具、公园等室外公共场所，星期一（12月5日）起将不再查验核酸阴性证明。