港财政司长：深入认识宪法必须了解中共执政地位

香港财政司司长陈茂波说，要想深入认识宪法，必须了解中国共产党的执政地位。

据星岛日报报道，星期天（12月4日）是中国国家宪法日，陈茂波发表网志写道，通过深入了解《宪法》的精神和实施，更好地了解《宪法》和《基本法》的关系，有助全面准确贯彻落实“一国两制”。

陈茂波说，认识《宪法》是香港根本法时，必须了解《宪法》规定中国共产党的执政地位，从而加深认识国家的政治制度、法理依据、治理实践，都与中国共产党的领导不能分割。

陈茂波还写道，他星期六出席二十大精神宣讲会，有两点体会特别深刻，一是中国特色社会主义现代化发展。他说，中央提出建设中国式现代化的目标坚定，方向明确，步骤清晰，香港在融入国家发展大局中，要有责无旁贷的时代责任感，并且结合自身特点，与大陆一起努力打拼，逐步推进达到长期目标。

二是更好发挥创新驱动发展的优势，让香港为国家的发展贡献力量。陈茂波说，国家的现代化进程关键是推动经济高质量发展，香港有独特优势，能积极贡献力量，包括将金融服务进一步做大做强，更好地支持本地及国家的实体经济发展；充分发挥“一国两制”的制度优势、大陆庞大市场的规模优势和粤港澳大湾区的区域优势，让创新科技更好地推动金融及其他产业的发展。