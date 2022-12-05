离岸人民币兑美元自9月以来首次“破7”

离岸人民币星期一（12月5日）兑美元升破7.00关口，为9月以来首次。

综合澎湃新闻和新浪财经报道，经过数日的持续升值，离岸人民币兑美元汇率自9月下旬来首次升“破7”关口。

12月5日早盘，更多反映国际投资者预期的离岸人民币兑美元汇率接连升破7.01、7.00、6.99关口，较前一交易日升值超400点，最高至6.9813，创下9月中旬以来的新高。

近期人民币兑美元汇率在在岸和离岸市场连续走高。其中，离岸人民币兑美元汇率从11月26日开始升值，仅用了五个交易日就从7.25附近升值6.99附近，升幅超过3.6%。

西班牙对外银行亚洲首席经济学家夏乐说，美国一直持续加息，在今年给人民币汇率带来很大压力，加上中国国内疫情反复，以及其他逆风因素给经济带来的负面影响，人民币汇率在今年下半年“破7”，但最近也看到一些积极变化，随着疫情防控方式的调整，一些不确定性消退，人民币出现了一轮反弹。

今年以来，中国中央政府和地方政府出台的稳经济措施前所未有，既有货币政策的持续不断赋能，也有减免税费的连续减负，更有鼓励投资、强化消费和刺激出口的一揽子举措。正因为如此，三季度经济增长迅速摆脱颓势，国内生产总值（GDP）增长达到3.9%，前三季度GDP增长为3%。除了存量政策，近期中央、国务院连续出台稳经济的利好政策，为年底稳经济冲刺继续发力。

疫情是导致内循环不畅动力衰减的关键原因。疫情风险可控，内循环动力也会逐渐恢复。疫情形势好转，制约制造业下行的市场顽疾开始消解，市场焦虑也会消除。失稳的产业链和梗阻的供应链，都会减趋好转，从生产到消费的全链条问题也会减趋解决，制造业下行趋势将会得到遏止。

中国经济基本面向好以及疫情形势好转，美联储加息预期转弱、美元指数降低也推升了人民币汇率。内外因素叠加，给人民币汇率注入走强动力。