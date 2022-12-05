台立院本会期结束后料全面改组内阁

执政的民进党在11月26日台湾“九合一”地方选举大败后，总统蔡英文星期天（12月4日）首次邀集府院党召开高层会议，确定将在立法院本会期结束后，全面检讨府院及内阁人事布局。有消息称，不会只是小幅改组。

据台湾《中国时报》星期一（12月5日）报道，台湾总统蔡英文在26日开票后，即请辞民进党党主席，行政院长苏贞昌请辞获慰留。蔡英文4日下午邀集副总统赖清德、苏贞昌、国安会秘书长顾立雄、民进党立法院党团总召柯建铭、高雄市长陈其迈等人，首次召开败选后的府院党高层会议，会议历时约2小时30分。

对于社会各界和党内炮声隆隆，蔡英文在会中强调，此时是深切反省的时刻，相互指责不如共同检讨。会中初步达成四点共识。

首先，在执政团队方面，蔡英文要求行政院要加强政策作为，照顾人民。接下来的施政重点，将从强化后疫情时代下，协助受冲击产业，抑制高房价问题，照顾弱势家庭及青年协助等重点著手，持续降低全球通膨的冲击，以减轻人民生计负担。

其次，在野党在多数县市取得执政权，中央执政团队必须谦虚以对，面对新民意产生的县市首长。在朝野关系上，希望以协商降低对抗，缩小差异，务使各项政策方案可以符合台湾及人民的最大利益。在中央与地方政府关系上，中央政府一定会与地方政府合作，务使中央政策及作为，可以贯彻并有效执行，也让中央政策的推动与地方需求，作更完整的沟通。

此次选举，民进党再度打出“抗中保台”，民众并不埋单。蔡英文重申，确保台湾的安全与利益，以及守护台湾安全的决心，不应受到选举结果而动摇。台湾人民忧虑台海发生军事冲突的可能，与会者皆认为，“没有人要战争，台湾政府与人民是如此，国际社会也如此，中国方面也是如此”。

蔡英文强调，政府会尽全力与区域间的利害关系者共同管控风险，集众人之力，必能寻求出共同有效控管风险的方案。持续强化自我防卫能力，更有力的确保台湾安全与利益，争取更多的国际支持，“这也应该是台湾不分朝野努力的目标”。

针对外界关切的内阁改组议题，会中敲定，执政团队要稳定政局，也要开创新局。府院与各部会下一阶段的布局，将在立法院本会期结束后，全面进行检讨。柯建铭曾提议，由于尚有明年度中央政府总预算案尚未处理，盼各党团同意延会至明年1月13日。但国民党尚未同意。

至于改组幅度，与会者透露，府院党会在立院本会期结束前，陆续进行讨论，但“不会只是小幅改组”。

对于蔡英文说要降低朝野对抗，国民党党团总召曾铭宗4日晚受访时说，过去蔡英文多次提到要团结朝野一致对外，不但都没有实现，还不断清算斗争国民党，没收国民党财产、抄家灭族，在立院也用多数暴力辗压国民党，对待地方政府也一样，给补助都看“颜色”，蔡英文的口号式发言，不值得信任。

4日会议结论强调“没有人要战争”。曾铭宗指出，台湾人民都不想要战争，如何避战是“国家”领导人最重要的职责，不能为了执政党的利益，操作抗中，将“国家”带入险境，蔡英文要说到做到，应穷尽所有政府政策避免战争，符合全民期待。