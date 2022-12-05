台行政院证实内政部长徐国勇请辞获慰留

台湾行政院星期一（12月5日）证实，内政部长徐国勇因个人健康因素请辞，但获行政院长苏贞昌慰留。

据壹苹新闻网报道，台湾行政院发言人罗秉成说，内政部长徐国勇因个人健康因素，向行政院长苏贞昌提出辞呈，苏贞昌仍希望徐国勇能够继续与行政团队一起努力而加以慰留。

此前，台湾《自由时报》引述消息人士报道，执政的民进党在上月台湾“九合一”地方选举大败后，外界关注内阁改组动向。内政部长徐国勇上星期二（11月29日）已当面向行政院长苏贞昌请辞，5日将向行政院正式递交辞呈。

据报道，台湾总统蔡英文星期天（4日）邀集副总统赖清德、行政院长苏贞昌、国安会秘书长顾立雄、立法院民进党团总召柯建铭以及民进党代理主席陈其迈等人开会，会中决定，在立法院本会期结束后，将检讨府院及各部会下一阶段的布局。

知情人士称，徐国勇因需要调养身体一阵子，上周以口头方式向苏贞昌请辞，但未获首肯，5日将以书面方式再向行政院提出辞呈。

据悉，徐国勇原本就有气喘宿疾，医师交代需要脊椎复健，最近气温骤降，虽然这两天已用药物压制下来，让气喘不再扩大，但已经到了不得不休息的程度，徐国勇决定请辞休养身体，生涯规划之后再做打算。

关于是否辞去内政部长，徐国勇上周在立法院内政委员会受访时仅说，政务官本来就没有任期，“缘起缘灭”没有什么。

据悉，在“九合一”地方选举后，徐国勇已将放在办公室私人物品打包装箱载回住处，显然是已有随时离开内阁的打算。