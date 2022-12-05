中国公卫专家：防疫新形势下抗原自检或是替代方案

中华预防医学会常务副会长兼秘书长冯子健认为，在防疫新形势下，减少提供核酸检测服务，或不利于发现疫情大规模回升，抗原自检是可行的替代方案。

澎湃新闻星期一（12月5日）刊发冯子健上星期六（3日）的专访稿件，在被问及中国在对核酸检测要求放宽同时，是否可有一个替代方案，作出上述回应。

中国国务院副总理孙春兰11月30日在国家卫生健康委召开座谈会，听取有关方面专家对优化完善防控措施的意见建议。冯子健是当天与会的八位专家之一，他也是2020年初疫情暴发时到武汉的国家级专家组成员。

根据《冠病疫情防控核酸检测实施办法》，没有发生疫情的地区，除对风险岗位和重点人员开展核酸检测外，不得扩大核酸检测范围，实行常态化检测。另外，部分地方宣布无社会面活动的人员，如无外出需求，可不参加核酸筛查，多地取消了出行48小时核酸检测要求，部分地方甚至撤销了部分核酸检测点，显示对核酸检测的要求正在放宽。

对此，冯子健说，核酸检测对于发现感染者是至关重要的。减少核酸检测服务的提供，可能不利于发现感染传播、疫情的大规模回升。在这种情况下，抗原自检是一个很重要的替代方案。如果有检测的意愿，怀疑自己被感染了，尤其是那些高危人群，有发生严重疾病危险因素的这些人，他如果出现了感染的症状，那可以去做抗原。

他说，核酸检测敏感性要比抗原检测高，这点是确定无疑的。但在没有核酸检测或者核酸检测不能提供的情况下，也可以用抗原检测。抗原检测一旦发现阳性，可能确实感染了，而这时候排毒量是较大的。

他指出，抗原检测的一个很重要的用途，可以帮着确立诊断，它的诊断也有利于对感染者，特别是有症状的感染者提供更好的医疗管理，包括用药、是否需要住院、医院等机构内感染防控等。

冯子健提到，未来一个时期公众感染的风险会大大增加，建议未完成基础免疫和加强免疫接种的人员要尽快接种疫苗，尤其是老年人、慢性病患者等重点人群要尽快接种。在疫情上升阶段，防重症也可以缓解医疗资源紧张。

他认为，如果疫情规模进一步发展，难免会经历疾病传播高峰，从而对医疗系统形成明显压力，对轻症和无症状感染者进行居家隔离是必要的，要通过减少人员流动和聚集性活动等方式来延缓疫情的快速发展，减轻医疗系统的压力。