港媒：江泽民遗体上午火化 301医院一带交通管制

香港媒体报道，中国前最高领导人江泽民遗体星期一（12月5日）上午将进行火化，解放军总医院（简称301医院）、复兴路、八宝山革命公墓一带交通管制，有大批警车停驻，戒备森严。

江泽民11月30日在上海病逝，他的遗体12月1日已从上海由专机移送到北京。香港《星岛日报》报道称，江泽民遗体星期一上午将进行火化，预料中共总书记习近平等领导人将到301医院送他最后一程，并护送灵车驶向八宝山革命公墓火化。

报道称，八宝山革命公墓清晨5点半已有警车停驻，6点半开始从301医院到公墓路段及周边区域实行交通管制，禁止其他车辆和行人通行，禁止机动车停放。复兴路上，警车、武警部队车辆、特警车辆齐全。

北京市公安局公安交通管理局星期六（12月3日）晚发布公告，称为保障专项活动安全、顺利进行，从12月5日起对复兴路、石景山路等相关道路分时、分段采取交通管制措施。

公告没有交代专项活动的内容，但《星岛日报》报道，从封锁路线及时间看，相信是与江泽民遗体移送八宝山火化有关。

江泽民的追悼大会星期二（12月6日）将在北京人民大会堂举行。追悼大会当天，全中国和中国驻外使领馆及其他驻外机构将下半旗志哀，停止公共娱乐活动一天。追悼大会默哀时，全国民众默哀三分钟，一切有汽笛的地方鸣笛三分钟，防空警报鸣响三分钟，中国金融市场将暂停交易三分钟。