赴乌克兰参战阵亡台青年获追颁一等奖章

台湾青年曾圣光早前赴乌克兰参战阵亡，星期天（12月4日）获追颁一等奖章。

据台湾《中国时报》报道，台湾25岁撒奇莱雅族青年曾圣光参加乌克兰志愿军，不幸战死沙场。家属日前将其骨灰接回台后，4日在家乡花莲举办追思告别礼拜。原民会主委夷将·拔路儿颁发原住民族一等专业奖章、慰问金给家属，表彰曾圣光捍卫民主的自由及勇气。花莲县长徐榛蔚则说，祈望世界和平，别再有战争。

曾圣光家人4日举办追思告别礼拜，夷将·拔路儿、徐榛蔚、花莲立委傅崐萁、在台乌克兰艺人佳娜到场追思，现场气氛肃穆哀戚。

夷将说，曾圣光远赴8000公里参战，虽不幸牺牲生命，但事迹值得肯定，因此特发原民会最高一等奖章，纪念并缅怀这位勇士。

徐榛蔚提到曾母说过，曾圣光从小富有正义感，见邻居大欺小或大狗欺负小猫便挺身而出。她也以母亲的心情安慰曾的亲友，希望大家像曾一样勇敢，抛下悲痛心情迎向未来。

曾母4日不愿受访，但在告别式前于个人脸书说：“孩子，你将永远活在我心中。”并提到纵使有万分不舍，但她愿意放手。

曾圣光高中毕业加入志愿役入伍当兵，去年退伍，今年6月赴乌克兰担任志愿军，9月加入陆军步枪营，11月2日于乌东与俄军交战，遭炸弹炸伤，头部重创、失血过多罹难，乌国军方11月14日为他举办追悼会。