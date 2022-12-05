波兰国会跨党派访问团星期一抵台

由波兰众议院情治委员会主席、国防委员会副主席暨“波台国会小组”主席安邹（Waldemar Andzel）率领的波兰国会跨党派议员团，应邀在12月5日至9日访问台湾。

据台湾外交部官网星期一（12月5日）发布的新闻稿，上述八人访问团5日抵台，台湾外交部欧洲司长姚金祥及波兰台北办事处处长高则叡（Cyryl Kozaczewski）到桃园机场接机。台外交部对上述议员团到访表达诚挚欢迎。

台外交部说，台湾与波兰国会交流密切。台湾立法院长游锡堃今年7月过境波兰期间，曾与安邹会晤，并邀请波兰国会组团访台；立法院“台波国会友好联谊会”会长林静仪今年6月也曾率团访问波兰，与波兰参众两院领袖与友台议员会晤交流，并了解台湾在波兰推动人道援助及协助安置乌克兰难民情形。

台外交部称，访团由八名波兰跨党派众议员及随员组成，除团长安邹外，还包括波萝芙斯佳（Violetta Porowska）、波拉切克（Jerzy Polaczek）、格拉巴契克（Cezary Grabarczyk）等三名“波台国会小组”副主席，以及柯拉耶夫斯基（Jarosław Krajewski）、索斯涅斯（Dobromir Sośnierz）、索音（Agnieszka Soin）等三名众议员，均为台湾重要国会友人。

台外交部说，今年适逢台湾在波兰正式设处30周年，上述议员团访台意义重大。安邹多年来大力协助推进台波双边关系，贡献卓著，台外交部长吴钊燮将颁赠外交睦谊奖章，以表彰他对台波关系的卓越贡献。

台外交部说明，访问团在台期间将拜会立法院、外交部、国发会、大陆委员会等，并接受外交部长吴钊燮款宴，另将参访新竹科学园区、半导体中心、太空中心、故宫博物院及台北101等重要科技丶文化及政经设施，有助进一步了解台湾各项发展，以利促进台波国会交流与双边合作。