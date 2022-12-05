台积电赴美设厂 台外长：没有去台化及秘密协议

针对台积电赴美设厂是否受美国压力及签订不利台湾半导体的秘密协议，台湾外交部长吴钊燮强调，“没有秘密协议、没有去台化”，一点都不担心失去“护国神山”。

据台湾ETtoday新闻云报道，吴钊燮与台湾经济部次长陈正祺等人星期一（12月5日）上午以“台美21世纪贸易倡议谈判进度”为题，赴立法院外交及国防委员会专案报告。

民众党立委邱臣远质询时说，台积电赴美设厂可能蕴含美方压力，近期无论五纳米、四纳米，还有未来的三纳米都将移往美国，甚至台积电为了在美国亚利桑那州设厂，近期还包机让员工及眷属飞往美国；另外，各国对半导体的投入、加码显而易见，相关投资优惠都在释放“去台化”讯息，让台湾面临挑战。

邱臣远说，想确认台湾是否受到美国压力，以及签订不利台湾半导体的秘密协议、是否有去台化可能。

吴钊燮回应称，他可以很斩钉截铁的说，台美没有签订秘密协议、也没有“半导体去台化”疑虑。这是台湾工业实力对外的扩展，也是台积电在全球布局让台积电壮大的作法。

他强调，台湾半导体产业链非常完整，这个优势在其他国家找不到，外交部一点都不担心会失去“护国神山”，对于半导体产业因其他国家加码投资而弱化的说法，他也不担心。

但吴钊燮指出，这段时间他看到最严重的问题，是中国大陆在网络世界扩大“去台化”、“掏空台湾”的声量，让台湾担心本来不是问题的问题，现在却令人感到人心惶惶，将有相关部会来处理这个问题。

台积电的半导体晶片制造科技和产能领先全球，供应全球超过九成的10纳米制程以下尖端半导体晶片，广泛应用在手机、电脑和生活各层面。