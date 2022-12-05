财新11月中国服务业PMI降至46.7 为6月以来最低

中国疫情防控措施收紧对服务业的扰动明显大于制造业，11月服务业景气度在收缩区间进一步下降。

据财新网星期一（12月5日）公布最新数据，11月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得46.7，较10月下降1.7个百分点，连续三个月低于临界点，为6月来新低。

此前公布的11月财新中国制造业PMI回升0.2个百分点至49.4，延续了8月以来的收缩态势；主要受服务业走弱拖累，11月财新中国综合PMI下降1.3个百分点至47.0，同样降至6月来最低。

财新中国制造业PMI走势与中国国家统计局制造业PMI并不一致，服务业PMI和综合PMI则与统计局走势相同。

此前中国国家统计局公布的11月制造业PMI回落1.2个百分点至48.0，服务业PMI下降1.9个百分点至45.1，带动综合PMI走弱1.9个百分点至47.1，显示生产经营活动加速收缩。

从分项数据来看，随着疫情防控措施收紧和确诊病例增加，中国11月服务业生产、需求均连续第三个月收缩，降幅为上一轮疫情高峰后最大。与之相反，当月新出口订单指数升至扩张区间，为2022年第二次扩张。受访企业说，出口改善的原因主要是市况相对好转和国际出行限制放松，但全球经济疲弱仍持续抑制业务增长。

中国服务业就业情况在10月曾短暂改善，11月再次收缩，就业指数降至2005年11月有这一分项统计数据以来最低。调查显示，疫情防控措施导致部分地区出行受限，人员无法到岗，同时企业经营需求下降也主动收紧用工。11月积压业务量指数也在扩张区间升至6月来最高。

在原料、运输、人工等费用上涨的带动下，中国服务业成本仍在增加，11月投入价格指数在扩张区间微降；成本压力持续传导至销售端，但由于需求不足，企业定价能力受限，服务业出厂价格指数同样回落，仅略高于临界点。

市场信心受挫，中国11月服务业经营预期指数降至近八个月来最低，持续低于长期均值。被调查企业认为，产出将随疫情好转而回升，经营会恢复正常，但疫情及相关防疫措施对产能和需求的影响仍具有较大不确定性，带来一定担忧。

财新智库高级经济学家王喆说，目前中国处于2020年初和2022年上半年之后的第三波疫情中，疫情持续对经济产生不利影响。目前看来，第三波疫情对供求两端的限制弱于前两波疫情，但就业市场恶化情况较为突出。10月以来，疫情在多省市蔓延，如何平衡疫情防控和经济发展再次成为核心议题。日前，中央政府对进一步优化防控工作的措施作出重要部署、提出明确要求，如何落实成为重中之重。

他称，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，就业指数长期处于低位，就业低迷与三重压力形成负面反馈，市场对促就业、稳内需政策的要求格外迫切。政策层面应加强财政政策和货币政策协调配合，着力扩大内需，提高低收入群体的收入水平。