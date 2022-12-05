碧桂园美元债一个月内创造400%回报

中国监管部门“多管齐下”托底深陷困境的地产行业，连环放松股、债融资渠道，为地产企业资金链输血。信用债市场预期从极度悲观的底部显着反弹，中国最大地产商之一碧桂园旗下美元债券过去一个月内涨幅惊人。

根据彭博追踪中国高收益美元债券领域的指数，截至上星期五（12月2日），碧桂园旗下离岸债券在过去一个月创造了404%的回报，远超该指数26%的平均月度回报；远洋集团紧随其后，回报达275%。碧桂园一支2024年到期的美元债，已经从11月初每1美元面值买价11美分左右的低点，至星期一（12月5日）反弹至约69美分。

彭博社引述Loomis Sayles高级分析师冯智伟（音译）说：“碧桂园几乎出现在所有监管部门的救助清单上，从项目贷到债券发行。它的美元债也是市场上流动性最好的之一，所以也反映了不同投资者的市场观点。”

中国防疫政策放宽信号频出，也刺激了中资房企股债星期一延续涨势。其中，碧桂园的美元债券及股票早盘一度均领涨。此前中国坚定的清零政策重挫了经济，同时引发了国内罕见的抗议活动。

股票市场的反应也相当激烈。过去一个月，碧桂园港股以约140%的涨幅在BI中资地产指数中表现居前，同期BI地产指数上涨逾51%。碧桂园在10月底创下记录新低，截至目前反弹幅度达到约200%。

自11月以来，中国金融监管部门推出房地产融资16条新政。地产企业担保债发行持续推进，中债信用增进公司向部分房企出具了发债信用增进函。工商银行等国有大行继续对房企释出暖意，承诺提供数千亿元授信额度。中国证监会则结束了对于房企股权融资的长期禁令。

澳新银行高级信用分析师孟婷（音译）预计，明年上半年将继续看到优质开发商的债券在政府及商业银行资金支持下反弹，但投资者仍需要谨慎行事，密切留意明年下半年的新房销售额。