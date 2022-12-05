港铁列车一个月内再发生事故 1500乘客沿隧道走至月台

香港地铁将军澳站星期一（12月5日）有列车出现故障，1500名乘客在车站职员陪同下，沿着隧道步行至车站月台。港铁中午时分在记者会上说，事故是涉事列车两车厢之间的接驳机件出现故障所致，列车并未偏离路轨。港铁就事件为乘客带来不便致歉。

综合香港电台和网媒“香港01”等报道，港铁说，5日早上约8时30分，一列往北角方向的将军澳线列车预备驶入将军澳站时出现机件故障，相关的安全防护装置发挥作用，于距离车站一段路程制停列车。车长即时通知车务控制中心，车务控制中心在确保安全下，安排车站职员带领车上约1500名乘客，由车头紧急出口斜道安全有序地沿隧道步行至将军澳站月台离开。

受事故影响，将军澳线来往北角站至调景岭站的服务维持五分钟一班，往返调景岭站至宝琳站及康城站的服务暂停。港铁已安排两条免费接驳巴士 ，往返调景岭站和宝琳站/康城站，途经沿途各站；以及往返康城站和调景岭站，沿途不停站。

香港地铁列车一个月内再次发生事故，调景岭现场有数百名市民排队乘搭港铁的接驳巴士，有市民抱怨港铁列车经常发生故障，出入康城除铁路外别无选择。

车厢上两名女乘客不适送院，其中一名是孕妇，由救护车送往将军澳医院，送院时清醒。港铁工程人员正进行抢修，预计需要一段时间将故障列车移离。

港铁车务工程总管吴伟鸿说，涉事列车第6及7车厢之间接驳机件发生故障，随即启动安全防护装置停驶。港铁车务营运及香港铁路总管黄琨暐称，下午12时半将军澳站月台重开，将军澳线车务逐步恢复正常。