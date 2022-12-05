长沙老人去世七天出现接种疫苗记录 官方：系统出错

中国湖南长沙一位从没有接种过冠病疫苗的长者过世七天后，健康码却显示三针接种疫苗记录。官方对此回应是系统出错导致，正协调更改。

据《新京报》报道，长沙望城区一位屈姓女士上星期六（12月3日）说，她最近在手机上发现，已离世父亲被莫名接种三针疫苗。

屈女士说，第一针接种时间为5月10日，第二针为7月9日，第三针为8月9日，接种疫苗均为“安徽智飞”。其中第三针疫苗是8月9日接种，但她的父亲于8月2日离世。

屈女士进一步说，父亲生前因中风瘫痪在床等原因从未接种疫苗，而他的健康码也绑定在自己的手机上。“我爸行程码是绑定在我的手机上面的，他没有自己的手机，他是瘫痪在床了。”

对此，长沙当地桥驿镇卫生院对此事件回应承认，老人去世后现疫苗接种记录是系统出错导致，正协调更改。

这起事件引起中国舆论关注，并登上百度热搜排行榜，网民质疑医院的回应并调侃道：“真是奇迹啊！”

中国国务院联防联控机制上星期二（11月29日）发布关于加强老年人冠病病毒疫苗接种工作方案的通知，要求加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60至79岁人群接种率。

根据国家疾控局卫生免疫司司长夏刚当天下午在新闻发布会上披露的数据，截至11月28日，中国60岁以上老年人中，有86.4％完成全程接种（两针灭活疫苗或一针腺病毒载体疫苗），68.7％完成加强免疫接种（一剂追加剂）；80岁以上老年人全程接种率更低，为65.8％；加强免疫接种率仅为40.4％。