浙大原校长吴朝晖任中国科技部副部长

浙江大学原校长吴朝晖、武汉大学原校长窦贤康均进入中国科技部领导班子。

据澎湃新闻报道，中国人社部网站星期一（12月5日）发布国务院任免国家工作人员消息。其中，任命吴朝晖为科学技术部副部长，免去吴朝晖的浙江大学校长职务。

公开资料显示，吴朝晖，1966年12月生，研究生学历，博士，教授，中国科学院院士。他于2008年3月任浙江大学党委常委、副校长，2012年11月任浙江大学党委常委、常务副校长，2015年3月任浙江大学校长、党委常委，2017年4月起任浙江大学校长、党委副书记。

吴朝晖是中国著名计算机应用专家，主要从事计算机领域研究，2017年当选为中国科学院院士。

国务院任免国家工作人员消息还提到，免去窦贤康的武汉大学校长职务。

中央组织部有关负责人11月11日出席国家自然科学基金委员会领导干部会议，宣布中央决定，窦贤康任国家自然科学基金委员会党组书记。

中国科技部网站显示，窦贤康已任科技部党组成员。

公开资料显示，窦贤康，1966年1月生，研究生学历，博士学位，曾任中国科大副校长、党委常委，中国科大党委常务副书记（正局级）、副校长，2016年12月任武汉大学校长（副部长级），2017年4月任武汉大学校长、党委副书记。

窦贤康长期从事中高层大气理论、观测与实验综合研究，2017年当选中国科学院院士。

吴朝晖与窦贤康均于2017年当选为中科院院士，两人均是第二十届中央候补委员。