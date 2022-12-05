北京朝阳恢复社会面核酸采样点 市民困扰“大排长队”

中国北京市12月以来加快推动企业复工复产，多个商务楼宇提高到岗率。不过，因办公楼、商场等仍有48小时核酸阴性要求，对即将结束居家办公的北京市民而言，“去哪儿做核酸”或许成了过去这个周末最困扰的问题。

家住朝阳区常营的贾秋（化名）星期天（12月4日）一到小区内设的核酸采样点，就对着眼前一条长龙傻了眼。她接受财新访问时说：“9点去排队，两个核酸点，左右队伍都有三四百米长。”随后，她按地图指示赶往附近数个核酸采样点，但发现其余采样点均已关闭。“等11点20分再一次去小区核酸点，就听工作人员说‘管没了，不做了’，还在排队的人生气也没办法，只能散开。”

贾秋的遭遇并非个例。据财新向朝阳区朝阳门外街道、团结湖街道、八里庄街道、太阳宫地区等多个街道和地区居民了解，“找不到核酸点”和“核酸点大排长队”成普遍问题，且多数点位开放时间缩短，仅早上8时至11时和下午2时至4时开放。

报道引述朝阳区太阳宫的一位排队近1小时居民说：“两只手都是冻的，又担心这么多人聚集有感染风险。”另一名朝阳区双井街道市民徐美佳（化名）则说，周边小区核酸点排队过长，且附近社会面核酸点已被“连根拔起”，为了顺利上班，她跑步到了东城区做核酸。

核酸扎堆，折射防疫政策调整中“步调不一”之困。北京上周宣布自星期一（12月5日）起，公交、地铁不得拒绝无48小时核酸阴性证明的乘客乘车，同时，多个社区和街道核酸点关停；另一方面，因各公共场所，包括写字楼、商场对到岗人员仍有48小时核酸阴性证明要求，致使12月3日至4日内核酸检测需求骤增。

贾秋说：“核酸还要查，但核酸点先撤了，还要上班的怎么办？”

北京朝阳客户端12月3日发布消息，考虑随着逐步复工复产，人员流动增加，社会面对于核酸检测的需求逐步增加，同时按“愿检尽检”原则，长期居家老人等无社会面活动人员，如无外出需求，可不参加社区核酸筛查，小区内核酸检测需求减少，因此动态调整检测点位布局，将部分小区及周边核酸检测点位向社会面转移。“但因衔接不够顺畅高效，出现了群众找不到检测点、检测排队时间长等问题，给市民朋友检测带来不便，对此我们深感歉意。”

北京政府新闻办公室微信公号“北京发布”12月4日发布消息，朝阳区动态调整核酸检测采样点位布局，社会面核酸检测采样亭应开尽开，同时根据各小区实际情况及人员流量情况，在小区内、小区周边、商务楼宇及园区周边设置检测点位。截止当天，全区共设置1489个检测点位，2318个通道。

北京疫情仍处于高位运行态势。截止12月4日，北京新增1021起本土冠病病例，无症状感染者1279例。