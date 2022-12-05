防疫措施放松 经济学家料中国将加快重新开放脚步

随着中国政府开始放松许多城市的管控措施，经济学家提前了中国退出动态清零政策的时间预期。

据彭博社报道，从11月30日至12月2日期间接受彭博调查的16名经济学家中，有九名认为中国重新开放的速度会快于他们的预期，其中四位认为会在明年二季度，另三位则认为会更早。

由于严格的防疫措施未能控制住当前屡创新高的冠病疫情，并影响经济发展等，中国政府已经加快了转向重新开放的步伐，包括首都北京已允许部分低风险患者居家隔离，而不必转运至集中隔离点。

瑞穗证券高级中国经济学家周雪分析说：“我们相信，中国已经通过优化防控20条措施退出了动态清零政策，他们正试图让感染曲线变平。”中国上个月公布的20条措施寻求加强疫情防控的精准性，减少其对经济活动的影响。

受到重开步伐加快的迹象提振，中国股市星期一（12月5日）上涨，人民币也走强。

瑞银经济学家汪涛等人星期一在报告中说：“防疫政策重大调整的时间可能比我们明年3月之后的基线预期要早一些。”

接受彭博调查的16名经济学家中，七位预计会在明年二季度重新开放，四位预计在一季度。经济学家们没有被要求定义全面重新开放意味着什么。

不过，一些经济学家认为，中国开放过程将是崎岖的，面对医疗资源不足和老年人疫苗接种率低等问题，政府可能需要反复尝试。

法国外贸银行高级经济学家吴卓殷分析说：“中国正在重新开放，但不会一帆风顺，市场不要指望中国会像西方那样，一下子就取消所有防疫措施。”

这使得中国经济增长前景存在不确定性。接受彭博调查的16位经济学家中，有五位称会下调第四季度和2022年全年经济增长预测。预估中值分别从11月份上次调查的3.9%和3.3%下调至3.8%和3.2%。

“对前景更重要的是，限制中国放松疫情防控、让经济生活回归正常的现实情况”，穆迪经济学家希隆·林（译名）说。他认为，这当中的制约因素包括使用的疫苗效果不佳，不愿使用国外生产的mRNA疫苗，老年人对接种疫苗的犹豫心态，以及公共卫生系统应对病例激增的能力有限。

另一方面，高盛首席中国经济学家闪辉和同事们在星期天（12月4日）的一份报告中写道，虽然中国一些城市放宽防疫规定，但这还不能解读为中国正在放弃防疫清零政策，“我们将其视为中国政府为退出（清零）做准备，并试图将防疫经济和社会成本降至最低的明确证据。”

他们并写道，香港和台湾的经验表明，重新开放后新增病例将激增，人员移动将急剧下降。上述报告说，高盛的基本情景表明，中国大陆的防疫清零政策将持续到4月。