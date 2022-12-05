传台湾副总统赖清德表态参选民进党主席 赖办称还未决定

台湾副总统赖清德据报已向总统蔡英文表态要参选民进党主席，同时积极备战2024年总统大选。

据台湾《上报》星期一（12月5日）报道，民进党“九合一”地方选举大败后，台湾总统蔡英文辞去党主席负责，高雄市长陈其迈代理党主席，预计明年1月完成党主席补选，连日来拱副总统赖清德参选党主席的声音不断，在多方征询和考量后，据悉赖清德已向蔡英文表达，他决定自己担任党主席，全力为2024年总统大选备战。

蔡英文4日下午邀副总统赖清德、行政院长苏贞昌、国安会秘书长顾立雄、民进党立院党团总召柯建铭和高雄市长陈其迈等召开会议，会中就11月26日选后台湾及国际政经局势及执政团队进行检讨，并讨论兴革之处，就四个重点聚焦讨论。会中已确定明年1月立法院本会期结束后将进行内阁改组，预料任期最长的行政院长苏贞昌将功成身退，蔡英文将成为“国政”的实质掌舵者。

据悉，赖清德4日也当面向蔡英文表明，他将参选党主席的决定，未来确定“党”、“政”分离，总统蔡英文专心“国政”，党中央将成为选举机器，赖清德将以党主席及总统候选人身份带领全党投身2024年总统大选及立委选举。

另据台湾《自由时报》和中时新闻网报道，赖清德办公室5日称，最近确实有很多人劝进，但赖清德还没有做任何决定，4日的高层检讨会议也完全没有提到此事。

赖办强调，赖清德认为现阶段仍以多面向、多听大家的声音为主，多听民意检讨改进才是重点，不会做其他的讨论。

亲赖人士5日也称，赖清德尚未决定，现阶段多面向、多管道倾听民意，确认改革、回应能否符合社会期待才是重点。

民进党内人士称，先前党内普遍以郑文灿人和佳、资历完整，看好他是各派系能接受的党魁人选，可惜论文争议打乱布局，各方人马也回归观望状态，党内持续等待一位能扛起重责的人出现。

据悉，对于赖清德亲征党魁与否，赖阵营两派意见僵持不下，劝进方认为，由赖清德直接执掌党务有利2024年总统大选布局，能避免其他意外发生；反对方则提出，2024年还牵涉区域立委及不分区立委，协调过程难免出现冲突，对赖清德未必加分，以副总统职务而言也不是那么适合，面对各方意见持续涌入，赖清德至今未做决定。