中国称中俄本着互利共赢精神开展能源合作

对于中国是否考虑加入美欧对俄原油限价，中国外交部回应称，中俄始终本着相互尊重，互利共赢的精神开展能源合作。

欧盟、七国集团（G7）和澳大利亚对俄罗斯海运石油出口设置每桶60美元（约81新元）价格上限的决定星期一（12月5日）生效。

中国外交部发言人毛宁星期一在记者会上对中方是否加入限价协议的问题回应称，中俄始终本着相互尊重，互利共赢的精神开展能源合作，具体问题请向中方主管部门了解。

毛宁说，石油是全球大宗商品之一，确保全球能源供应安全至关重要，中国认为各方都应为此作出建设性努力。

路透社此前报道，七国集团试图通过减少俄罗斯的石油收入，限制莫斯科为乌克兰战争提供资金的能力，但俄罗斯表明，即使它不得不减产，也不会遵守G7的限价措施。

在G7成员国、欧盟和澳大利亚对俄罗斯油价设定上限之前，欧盟已对海上进口的俄罗斯原油实施禁运，美国、加拿大、日本和英国也承诺将采取类似行动。

它们允许俄罗斯石油通过G7和欧盟的油轮、保险公司和信贷机构运往第三方国家，前提是俄罗斯石油的售价为每桶60美元或60美元以下。

由于世界主要航运和保险公司都以G7国家为基地，G7等国对俄石油价格设定上限，或使莫斯科难以更高的价格出售石油。