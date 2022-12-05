江泽民遗体北京八宝山火化 习近平胡锦涛等到场送别

已故中共前总书记江泽民的遗体星期一（12月5日）在北京火化，中共总书记习近平等高层到医院送别，并护送江泽民的遗体到八宝山革命公墓火化。

中国官媒新华社报道，习近平、国务院总理李克强、全国人大委员长栗战书、全国政协主席汪洋、新一届政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希、国务院常务副总理韩正、中国国家副主席王岐山等人，到中国人民解放军总医院为江泽民送别，并护送江泽民的遗体到八宝山革命公墓火化。中共前总书记胡锦涛也前往医院为江泽民送别。

据报道，解放军总医院告别室上方悬挂着黑底白字横幅，上面写着：“江泽民同志永垂不朽”，横幅下方正中是江泽民的大幅彩色遗像。此外，江泽民的遗体覆盖着中国共产党党旗，四名礼兵持枪肃立，守护在两旁。

报道也说，江泽民遗体前摆放着江泽民夫人王冶坪率全家敬献的花篮，花篮的缎带上写着：“你永远活在我们心中”。告别室内摆放着习近平、李克强、栗战书、汪洋、李强、赵乐际、王沪宁、韩正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡锦涛和中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委、各民主党派和全国工商联、各人民团体、首都各界群众敬献的花圈。

另据新华社报道，江泽民病重期间和逝世后，习近平、李克强、栗战书、汪洋、李强、赵乐际、王沪宁、韩正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山、胡锦涛等人，前往医院看望或通过各种形式对江泽民逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。