江西省不再开展常态化核酸检测

中国各地连日继续放松防疫，江西省宣布，除规定的重点岗位人群外，全省不再开展常态化核酸检测，公共场所不再查验核酸检测证明、不扫“场所码”。

据江西省卫健委官方微信消息，江西省疫情防控指挥部星期一（12月5日）发布进一步优化疫情防控工作有关措施的公告。

公告称，除规定的重点岗位人群外，不再开展常态化核酸检测，其他人员实行“愿检尽检”。公告要求各地合理布局核酸检测点，继续提供便民检测服务。

公告还说，除医疗机构、养老院、福利院、中小学、幼儿园等特殊场所外，乘坐市内公共交通工具、出入小区、进入公园景区、商场超市、宾馆酒店等各类公共场所，不再查验核酸检测证明、不再查验健康码、不再扫“场所码”。

各级各类医疗机构不得因无核酸检测证明拒诊，对不能提供的进行核酸采样后立即开展诊疗；居民通过互联网平台或者药店购买退热、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药品”，不再实行实名登记。

公告也呼吁符合条件的群众尽快接种疫苗，引导60岁以上人群“应接尽接”。上述防疫新措施自12月5日18时起实施。

此前，浙江省11市星期天（12月4日）相继宣布结束常态化核酸检测，公共场所不扫场所码。

新疆乌鲁木齐市星期一上午通报称，乌鲁木齐市除高风险区市民和物资保供等闭环作业高风险区岗位从业人员，仍需按要求参加核酸检测外，不再开展常规核酸检测。

通报还说，乌鲁木齐市在交通场站、大型商超门口较大的居民小区和各城区繁华地段，设立了常态化核酸检测点和流动核酸检测车，为有需要的市民提供“愿检尽检”，进出居民小区，进入各类场所、乘坐公共交通工具时，不再查验核酸报告。