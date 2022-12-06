新华社：疫情最困难的时期已经走过

中国官媒新华社发表文章称，疫情最困难的时期已经走过，奥密克戎病毒致病力在减弱，中国的应对能力在增强。

新华社星期一（12月5日）发表题为《优化防控措施 树立抗疫自信》的时评。文章写道，随着奥密克戎病毒致病性的减弱、疫苗接种的普及、防控经验的积累，中国疫情防控面临新形势新任务。

文章称，三年来，中国医疗卫生和疾控体系经受住了考验，实现了全人群疫苗完全接种率超90%。最困难的时期已经走过，现在奥密克戎病毒致病力在减弱，人们的应对能力在增强，这为持续优化完善防控举措奠定了基础，提供了条件。

文章称，中国不断提高对病毒的认识，动态总结疫情防控经验，从先后推行九版防控方案，到制定二十条优化措施，以防控战略的稳定性、防控措施的灵活性，有效应对疫情形势的不确定性。

文章写道，回归正常是人们的共同心愿，要完整、全面、准确地把握和执行防控措施，规范操作、不变形不走样，不断提升认识，加强治理能力，做好充分准备，推动防控措施持续优化。

文章最后写道：“慎终如始、善作善成。坚持就是胜利，坚持必将胜利！”

中国各大城市连日放松防疫措施，路透社引述两名知情人士星期一披露，中国政府可能最早在星期三（12月7日）宣布10条冠病管理新措施，还可能最早在明年1月结束持续近三年最严格的管控措施。